Nördlingen/Maihingen

vor 16 Min.

Nachholspiele in der Bezirksliga für Maihingen und Nördlingen II

Plus Der FC Maihingen empfängt Gundelfingen, für den TSV Nördlingen II steht das Derby gegen Rain II an. So sind die Vorzeichen vor den beiden Spielen.

Von Klaus Jais

In der Fußball-Bezirksliga Nord sind am Sonntag insgesamt vier Nachholspiele geplant, ehe danach endgültig die bis 11. März andauernde Winterpause eintritt. Insgesamt ist diese Liga sogar mit sieben Spielen in Verzug, wobei mit je zwei Spielen der SC Bubesheim und der FC Maihingen betroffen sind. Vorbehaltlich eventueller wetterbedingter Absagen spielen der FC Maihingen und der TSV Nördlingen jeweils am Sonntag um 14 Uhr zu Hause: Der FCM spielt das erst am 13. November ausgefallene Spiel gegen den FC Gundelfingen II und der TSV Nördlingen spielt das bereits am ersten Spieltag ausgefallene Spiel gegen den TSV Rain II.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .