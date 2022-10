Maihingen siegt knapp im Rieser Bezirksliga-Derby

Plus Bezirksliga Schwaben Nord: TSV Nördlingen II und FC Maihingen liefern sich ein Duell auf Augenhöhe, Nördlingen verliert am Ende knapp mit 1:2. Ein verschossener Elfmeter zum Schluss kostet die Heimmannschaft einen Punkt.

Fast 300 Zuschauerinnen und Zuschauer haben sich für das Derby der Fußball-Bezirksliga Nord zwischen den TSV 1861 Nördlingen II und dem FC Maihingen interessiert. Die Nordrieser siegten nicht unverdient mit 2:1 (1:1) und feierten den ersten Auswärtssieg dieser Saison.