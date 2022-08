Nördlingen

vor 17 Min.

Nördlinger Torflaute führt zum Aus im Toto-Pokal

Ohne Torerfolg für die Nördlinger endete das Toto-Pokal-Spiel am vergangenen Dienstag gegen den VfB Eichstätt. Im Bild vorne links (in blau-weiß) ist Nördlingens Etienne Perfetto zu sehen, rechts hinten läuft Alexander Schröter mit.

Plus Der TSV Nördlingen scheitert beim 0:1 gegen den VfB Eichstätt an seiner Chancenverwertung.

Von Klaus Jais

Der Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen hat anscheinend das Toreschießen verlernt: Zum dritten Mal in Folge gelang den Riesern kein eigener Torerfolg. Die Folge: 0:1 (0:1) unterlag der TSV in der zweiten Hauptrunde des Toto-Pokal-Wettbewerbs dem Regionalligisten VfB Eichstätt. Das einzige Tor fiel nach einer halben Stunde durch den ehemaligen Spieler beim FV Illertissen II, Deniz Erten. Dem Treffer ging eine Abseitsposition von Fabian Eberle voraus, was Schiedsrichterassistent Tobias Heuberger nicht erkannte.

