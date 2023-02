THG-Turnerinnen glänzen beim Bezirksfinale

Zwei Tage lang waren kürzlich mehrere Mannschaften beim Wettbewerb "Jugend trainiert für Olympia" beim Geräteturnen vertreten. Beim Landesfinale sind zwei Teams dabei.

Drei Mannschaften haben kürzlich beim Bezirksfinale des Schulsportwettbewerbs "Jugend trainiert für Olympia/Rhein-Main-Donau-Cup – Gerätturnen" das Theodor-Heuss-Gymnasium vertreten. Zwei Mannschaften qualifizierten sich mit dem Sieg in den Wettkampfklassen II und IV/1 für das Landesfinale am 14. und 15. März in Nördlingen.



Am ersten Tag und nach einer langen Wettkampfpause starteten die Mittelstufenschülerinnen Franziska Engert, Katharina Gazenbiller, Malou Linder, Hanna Strauß und Alexa Strehle beim Bezirksfinale in Lindenberg mit sehr sauberen P7-Übungen am Zittergerät Schwebebalken. Sprungkräftig zeigten die Mädels am nächsten Gerät, dem Sprungtisch, gelungene Überschläge und überzeugten auch am Boden und am Barren mit Körperbeherrschung. Schließlich zahlten sich das zusätzliche Training und der Teamgeist der Schülerinnen aus: Die Mannschaft siegte souverän mit 241,95 Punkten vor dem Illertal-Gymnasium Vöhringen (229,15).

Mehrere Teams des THG reisen nach Günzburg

Zum zweiten Wettkampftag reiste das Theodor-Heuss-Gymnasium erstmals gleich mit zwei Mannschaften zum Bezirksfinale IV/1 nach Günzburg. Die Turnerinnen Ella Bowman, Maria Düll, Luise Gaudernack, Ida Heuberger und Sofia Scherb gingen in der Wettkampfklasse IV/1 bei den Mädchen an den Start. Jule Bauer und Emma Dotzauer unterstützten die Mannschaft der Jungen mit Ben Kirchenbaur, Markus Gazenbiller und Emil Hildebrand.

Sofia Scherb (von links), Ella Bowman, Luise Gaudernack, Maria Düll und Ida Heuberger freuten sich über den verdienten Sieg in der Wettkampfklasse IV 1. Foto: Sabrina Leidel

Im Wettkampf absolvierte die Mannschaft der Mädchen alle Gerätebahnen mit der Bestnote und ließ damit die Konkurrenz bereits im ersten Teil des Wettkampfs staunend hinter sich. Auch die Sonderprüfungen Stangenklettern, Standweitsprung und Staffellauf meisterten die Mädchen mit Bravour. Am Ende wurden das unermüdliche Training sowie der Zusammenhalt des Teams mit dem ersten Platz belohnt. Mit der Ranglistensumme von nur fünf Punkten erreichten die Mädchen das beste Ergebnis, seit es den Wettkampf IV/1 in Schwaben gibt.

Jungenmannschaft wird mit zwei Mädchen verstärkt

Die Mannschaft der Jungen mit Emma Dotzauer und Jule Bauer musste sich der starken Konkurrenz des Leistungszentrums Pfuhl stellen. Nervenstark und mit einer gehörigen Portion Teamgeist motivierten sich die Unterstufenschülerinnen und -schüler immer wieder gegenseitig und bewiesen damit Sportsgeist. Das führte beim Stangenklettern sogar zum beachtlichen Rang eins. Dennoch war gegen die beiden Mannschaften aus Neu-Ulm kein Ankommen, und die Mannschaft IV/1 Jungen musste sich knapp hinter Dillingen mit dem vierten Platz zufriedengeben.

Die Jungenmannschaft der Wettkampfklasse IV 1 wurde von zwei Mädchen unterstützt; am Ende belegten Markus Gazenbiller (von links), Jule Bauer, Ben Kirchenbaer, Emma Dotzauer und Emil Hildebrand gemeinsam einen achtbaren vierten Rang. Foto: Sabrina Leidel

Alle startenden Mädchen und Jungen verdienen ebenso wie die Ersatzturnerin Freya Hebold Anerkennung für die vielen zusätzlichen Trainingsstunden im Leistungszentrum der KTV Ries sowie für ihren Einsatz für ihre Schule, das THG. Ein ganz besonderer Dank gebührt der KTV Ries sowie der SpVgg Deiningen. Die Trainerinnen und Trainer Barbara Dotzauer, Sigrid Eichmeier, Diana und Mona Nowatschek, Wolfgang Eichmeier und Jürgen Wundel unterstützen die Sportlerinnen und Sportler immerfort mit viel Engagement und Herzblut. (AZ)

