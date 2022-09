TSV Nördlingen II bleibt sieglos, FC Maihingen setzt sich durch

Plus Bezirksliga Schwaben Nord: Während die zweite Mannschaft des TSV Nördlingen gegen Günzburg die sechste Niederlage einstecken muss, kann Aufsteiger FC Maihingen ein 2:1 gegen Wörnitzstein-Berg erringen.

„Überragender Spieler meiner Mannschaft war Torwart Jonas Bonn“, sagte TSV-Trainer Andreas Schröter. Der 17-jährige Keeper verhinderte gegen Lamatsch im Eins-gegen-Eins eine frühzeitige Führung (18.) und nach einem Ballverlust von Stefan Klaß blieb er gegen Lamatsch erneut Sieger (37.). Außerdem hatte Barbaro Casamayor-Bell eine gute Schusschance (22.). Die Torchancen der Gastgeber: Zwei Kopfbälle von Klaß waren letztlich ungefährlich und ein Eckball von Elias Holzner verfehlte nur knapp den langen Pfosten (40.). In der 41. Minute erzielte Lamatsch, der Torschützenkönig der letzten Bezirksligasaison, sehr überlegt das erste Tor. Mit dem Halbzeitpfiff des erst 18-jährigen Schiedsrichters Tobias Feucht (Gruppe Ostschwaben) schoss Endrit Imeri nach einem schnellen Antritt vorbei.