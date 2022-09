TSV Nördlingen nimmt einen Punkt bei 1860 II mit

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Der TSV Nördlingen erreicht ein 3:3 gegen die Reserve von 1860 München. Bei einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung haben die Rieser das Glück auf ihrer Seite.

In zehn Spielen hat die U21 des TSV 1860 München nur vier Gegentore kassiert. Gegen den TSV 1861 Nördlingen waren es in einem Spiel gleich drei Gegentore. Endergebnis: 3:3 nach 2:0-Pausenführung für die Rieser und 2:3-Rückstand. Es war übrigens im elften Spiel erst das erste Remis für die Nördlinger, während die Junglöwen mit bereits sechs Unentschieden die Remiskönige der Liga sind.