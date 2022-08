TSV verliert trotz guter Leistung gegen Landsberg

Plus Gerade zu Beginn lassen die Rieser die Gäste aus Landsberg kaum zur Geltung kommen. Spielertrainer Mölders spricht von der schlechtesten ersten Halbzeit seines Teams.

Das nennt man Timing. Der TSV Landsberg feierte vor 780 Zuschauer im Gerd-Müller-Stadion einen 2:0-Sieg über den TSV Nördlingen. Die beiden Tore fielen mit dem Halbzeitpfiff und in der ersten Minute der Nachspielzeit. Während es für die Gäste der vierte Sieg in Folge war, warten die Rieser nun seit 180 Minuten auf ein eigenes Tor.