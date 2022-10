Reimlingen

vor 32 Min.

Spitzenspiel mit Torgarantie?

Reimlingens Topstürmer Dominik Kohnle (hier am Ball im Spiel gegen den TSV Möttingen) wird am Sonntag wieder gefordert sein, wenn Tabellenführer Holzkirchen in Reimlingen zu Gast ist.

Plus In der Kreisliga Nord trifft Tabellenführer SV Holzkirchen auf Verfolger FSV Reimlingen.Die vergangenen Begegnungen waren stets torreich.

Von Nico Lutz Artikel anhören Shape

Wenn der FSV Reimlingen am Sonntag den SV Holzkirchen empfängt, ist alles für ein Spektakel angerichtet – und das nicht nur, weil der Spitzenreiter Holzkirchen auf den Zweitplatzierten Reimlingen trifft und die beiden Teams die besten Offensivreihen der Liga stellen. Denn in Reimlingen steht die Kirchweih an, was den Gastgebern eine extra Portion Motivation verleihen sollte. Auch für Reimlingens Trainer Stefan Fischer hat das Duell einen besonderen Reiz, der 38-Jährige war selbst schon Coach beim kommenden Gegner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .