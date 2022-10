Durchwachsener Start für Oettingen und Wechingen II

Plus Luftgewehr-Rundenwettkampf: In der Bezirksoberliga und der Bezirksliga beginnt die neue Saison mit Niederlagen für die Rieser Mannschaften.

Noch vor den Ligen des Ries-Gaus Nördlingen hat in der Bezirksoberliga und der Bezirksliga der Luftgewehr-Rundenwettkampf begonnen. Die Oettinger Schützen hatten gegen Haunsheim keine Schnitte, während Wechingen II den Kösingern hauchdünn unterlegen war.