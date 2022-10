Flotzheim ist nun alleiniger Tabellenführer

Plus Kreisklasse Nord 1: Nach glücklichem 2:1-Erfolg in Wolferstadt und der Deininger Niederlage hat der FSV nun zwei Punkte Vorsprung.

Tore: 0:1 Christoph Kolitsch (12.), 0:2 Matthias Pickel (29.), 1:2 Daniel Leiminger (90.+5); Zuschauer: 87.