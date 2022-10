Rennen um Platz 1 der B-Klasse bleibt weiterhin offen

Plus B-Klasse Nord: Drei Teams sind punktgleich an der Tabellenspitze. FC Nordries folgt knapp dahinter auf Platz vier.

Im Verfolgerduell ist die SG Amerdingen/Hohenaltheim auf die SpVgg Riedlingen II getroffen. Die Riedlinger konnten sich mit 2:1 durchsetzen und stehen nun punktgleich mit der SG auf Platz 3 der Tabelle. Schlusslicht SG FSV Buchdorf/Daiting musste die achte Niederlage der Saison gegen den SV Holzkirchen II hinnehmen. Weiterhin mit dabei im Kampf um die Tabellenspitze ist der TSV Oettingen II: Mit einem 2:1-Sieg gegen den SV Donaumünster/Erlingshofen II übernimmt der TSV vorläufig die Tabellenführung. Weiterhin vorne mit dabei ist auch der FC Nordries nach dem 2:1-Erfolg gegen Alerheims Reserve.