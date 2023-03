Sechs Tore für Megesheim: So liefen die Rieser Testspiele am Wochenende

Plus Deiningen und Oettingen trennen sich mit einem 1:1. Megesheim, Mönchsdeggingen und Birkhausen/Munzingen gewinnen klar. Die Testspiele in der Übersicht.

Trotz kalter Temperaturen um die plus ein Grad fanden zahlreiche Testspiele Rieser Fußballvereine statt. Dabei gab es auch das ein oder andere Torfestival.