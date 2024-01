Der Jugendkönig setzt in Wechingen den besten Tiefschuss

65 Teilnehmer hat das Königsschießen der Wörnitzschützen Wechingen. Peter Hubel krönt sich zum neuen König. Den besten Treffer aber kann Jakob Grün bejubeln.

Die Wörnitzschützen Wechingen haben alle Gönner, Freunde und Mitglieder zur Königsfeier ins Schützenhaus eingeladen. Schützenmeister Matthias Hertle bedankte sich bei allen Helfern, die diese Veranstaltung erst möglich machten. Ein weiterer Dank galt den zahlreichen Spendern, im Besonderen bei Martina Schmidt, die wieder die Königsscheibe malte.

Sportwart Bernd Hertle führte zusammen mit Schützenmeister Matthias Hertle die Preisverleihung des Königsschießens und der Vereinsmeisterschaft durch. Dieses Jahr nahmen 65 Schützen und Schützinnen am Königsschießen teil. Bei den Vereinsmeisterschaften in der Luftgewehr Schützenklasse setzte sich dieses Jahr Katharina Kuhn mit 391 Ringen vor Katja Fackler (389 Ringe) und Thomas Groß (385 Ringe) durch. In der Jugendklasse gewann Milena Nagel mit 387 Ringen, vor Paul Kuhn mit 342 Ringen. Bei den Schülern siegte Jessica Girbea mit 175 Ringen vor Sebastian König mit 153 Ringen und Nina Erdle mit 120 Ringen.

Andrea Schröppel lässt die aktiven Schützinnen hinter sich

Die ruhigste Hand in der Seniorenklasse Auflage hatte dieses Jahr Karl-Heinz Groß mit 313,8 Ringen. Ihm folgten Helene Strauß mit 312,7 Ringen und Friedrich Schäble mit 309,3 Ringen. Bei den Pistolenschützen konnte sich Lothar Schröppel mit 339 Ringen durchsetzen, gefolgt von Marco Schröppel mit 322 Ringen und Karl-Heinz Groß mit 313 Ringen. Jessica Girbea gewann mit einem 46,7-Teiler den Helmut-Guckert-Jugend-Pokal und Thomas Groß mit einem 31,6-Teiler den Johann-Beck-Pokal. Der Weihnachtspokal ging in diesem Jahr mit einem 95,5-Teiler an Bernd Hertle.

Mit großer Spannung wurde der Bekanntgabe der Schützenkönige entgegengefiebert. Der neue Schützenkönig 2024 mit einem 16,2-Teiler heißt Peter Hubel. Vize-König wurde Matthias Hertle mit einem 18,4-Teiler. Als Damenkönigin regiert dieses Jahr zum ersten Mal Andrea Schröppel mit einem 12,8-Teiler vor Carola Kuhn mit einem 19,6-Teiler. Jugendkönig wurde, mit dem besten Schuss von allen, wurde dieses Jahr Jakob Grün mit einem 8,2-Teiler vor Benedikt Janßen mit einem 33,6-Teiler. (AZ)