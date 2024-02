Ein 0,7-Teiler bringt dem ehemaligen Schützenmeister Uwe Habersaat die Königswürde

Spannende Duelle lieferten sich die Edelweiß-Schützen aus Minderoffingen beim Königsschießen. Am Ende lagen die ersten sieben Plätze unter einem 14-Teiler.

Feierlich hat Schützenmeister Martin Baumann die traditionelle Königsfeier im Schützenheim eröffnet. Er freute sich über die große Beteiligung der Jugendlichen an diesem Abend, die schon alle gespannt auf die Ergebnisse warteten. 18 Jugendliche waren beim Königsschießen am Start. Nach dem Jahresbericht des Schützenmeisters und dem Grußwort von Bürgermeister Helmut Bauer konnten die Ersten für ihre guten Leistungen beim Gaukönigschießen belohnt werden. Insgesamt wurden im Jahr 2023 neun verschiedene Vereinsmeister in den Disziplinen Luftgewehr, Luftpistole, Lichtgewehr und Lichtpistole mit Pokalen und Preisen für ihre guten Leistungen belohnt.

Die routinierten Gewinner sind Tina Eichberger, Wolfgang Bosch, Franziska Straub, Jan Steinheber, Clara Wagner, Phillip Mayer, Rudi Turba und Herbert Seefried. Bei den Senioren, die ihren Wettkampf ab 60 Jahren nach DSB-Wertung aufgelegt schossen, konnte sich Rita Wagner wiederholt gegen die restlichen teilnehmenden Männer durchsetzen. Ein 16,1-Teiler katapultierte sie auf den ersten Platz mit einem Ergebnis von 36 Punkten, gefolgt von Herbert Seefried, der 40,6 Punkte erzielte. Dritter wurde Rudi Turba. Die Damenwanderscheibe ging an Leonie Kienle. Dieser Wettbewerb ist ein Mix aus Serienscheibe und Glücksscheibe. Über den zweiten und dritten Platz konnten sich Michaela Kienle und Elisabeth Ostermeier freuen. Ein Jahr lang darf Tina Eichberger den Wanderpokal ihr Eigen nennen. Mit einem 21,2-Teiler war sie klar vor Peter Ostermeier (50,6-Teiler) und Benedikt Altenburger (67,3-Teiler).

Franziska Straub gewinnt Jugendwanderpokal

Der neue Jugendwanderpokal wurde gesponsert von Franziska Straub. Sie hatte dreimal in Folge den „Pott“ gewonnen und durfte so einen Neuen beisteuern, den sie wieder gewann. An einem 22,2-Teiler kam weder Paul Hertle mit einem 176,3-Teiler noch Jan Steinheber mit einem 225,8-Teiler vorbei. Die Spannung stieg nun erfahrungsgemäß mit der Bekanntgabe der Könige. Hier setzte sich der Lauf von Franziska Straub fort. Mit einem 9,8-Teiler ließ sie Lea Wagner (40,2-Teiler) und Samantha Rölke (46-Teiler) hinter sich.

Um auch die Jüngsten beim Königsschießen teilnehmen zu lassen, gab es einen Wettbewerb mit dem Lichtgewehr. Hier konnte der Nachwuchs sein Können unter Beweis stellen. Magnus Ostermeier hieß der Gewinner, der mit einem 20,3-Teiler seine Konkurrenten Clara Wagner und Yannis Panier auf die Plätze zwei und drei verwies. Der Kampf um den Schützenkönig war heuer besonders spannend. Lagen doch die ersten sieben Plätze unter einem 14-Teiler. Wie jedes Jahr wurden die ersten drei Platzierten herausgebeten: Tina Eichberger, Uwe Habersaat und Florian Michl. Durchgesetzt hat sich der ehemalige Schützenmeister und Luftpistolenschütze Uwe Habersaat mit einem sagenhaften 0,7-Teiler. Vizekönig wurde Florian Michl mit einem 8,9-Teiler, gefolgt von Tina Eichberger, die einen 11,6-Teiler schoss. (AZ)