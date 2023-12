Königin Braun-Höfner verteidigt ihren Titel in Wallerstein

Bei den Wallersteiner Schützen gelingt Alexandra Braun-Höfner wieder der beste Schuss. Auch die Jugend wird von einer Dame regiert.

Die jährliche Weihnachtsfeier und Königsproklamation des Schützenvereins Bavaria Wallerstein hat in der zum Festsaal umgebauten Schießhalle des Vereins stattgefunden. Dabei konnten wieder zahlreiche

Nach der Begrüßung durch Schützenmeister Sebastian Pusch wurden Lukas Schwager, Heinrich Söder und Janik Vonroth für ihre herausragenden Ergebnisse in verschiedenen Bogendisziplinen mit Urkunden ausgezeichnet. Es folgte das gemeinsame Abendessen, danach war das Preisschießen an der Reihe. Die Auswahl der Preise fiel üppig aus, wie auch in den Jahren zuvor hatte sich Denise Pusch um die Zusammenstellung der Preise gekümmert.

Bavaria Wallerstein: Neue Jugendkönigsscheibe geht an Jule Röttinger

Es folgte die Vergabe der Wanderpokale in allen Disziplinen. David Kuhberger errang den Pokal in der Schützenklasse. Rainer Pusch konnte sich gleich über zwei Pokale freuen: Er gewann in der Seniorenklasse sowie den Bemberles-Pokal. Der Pistolenpokal wurde an Sebastian Pusch überreicht. Die traditionelle Blindscheibe, die während der Weihnachtsfeier beschossen wird, gewann in diesem Jahr Manfred Hillenmeyer, er darf sie für das nächste Jahr gestalten.

Danach wurden die neu gestiftete Jugendkönigsscheibe und die Königsscheibe überreicht. Die Jugendkönigsscheibe gewann Jule Röttinger, die diese Wanderscheibe auch ins Leben gerufen hat. Die Königsscheibe wurde von Alexandra Braun-Höfner gestiftet und von David Kuhberger mit dem besten Schuss des Abends (19,2-Teiler) errungen. Vor dem Höhepunkt des Abends wurde der langjährigen Bedienung Sabine Beck gedankt und ein Präsent überreicht.

Paul Andreas übernimmt die Königswürde von seinem Bruder

Der von allen Anwesenden erwartete Höhepunkt der Veranstaltung war die Proklamation der Könige. In der Bogenschützenklasse setzte sich Lukas Schwager durch und bekam die Königskette von Markus Bauer überreicht. Ein überragender Schuss, 10,37 Millimeter von der Scheibenmitte entfernt, sorgte für die Königswürde. Bei den Jugendlichen der Bogenabteilung freute sich Paul Andreas über den Erhalt der Königskette (27,58 mm). Er löste damit seinen Bruder als Jugendbogenkönig ab.

Als vierte Schützenkönigin in der Vereinsgeschichte konnte Alexandra Braun-Höfner den Titel der Schützenkönigin verteidigen. Ein hervorragender 23,0-Teiler machte die Titelverteidigung perfekt. Als beste Dame erhielt sie daher die Damenscheibe und eine Blume. Jule Röttinger konnte die Jugendkönigskette ebenfalls verteidigen und sicherte sich die Königswürde ein weiteres Jahr mit einem 87,0-Teiler. (AZ)

Die Platzierungen der einzelnen Wettbewerbe: