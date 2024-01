Megesheims Königsfeier muss dieses Jahr ausweichen

Nach dem Brand im Vereinslokal kommen die Bavaria-Schützen in der Mehrzweckhalle zusammen. Magdalena Lassen erringt die Königswürde mit einem 4,0-Teiler.

Nachdem das angestammte Vereinslokal „Zum Hirsch“ nach den Folgen eines Brandes nicht zur Verfügung stand, haben die Bavaria Schützen Megesheim die Mehrzweckhalle in ein behagliches Schützenheim verwandelt. Hier fand nun die Königsfeier statt.

An sieben Schießtagen konnten 82 Teilnehmer und Teilnehmerinnen an den Schießständen gezählt werden. Anlässlich ihrer runden Geburtstage haben sich die Vereinsmitglieder Ulrich Lechner, Anton Mayr und Peter Lechner, bereit erklärt, Geburtstagsscheiben zu spenden, die ebenfalls an diesem Abend an die Sieger überreicht wurden. Gau-Sportleiterin Edith Wagner, Schützenmeister Martin Wach und Sportwart Matthias Friedel nahmen die Ehrungen vor. (hejo)

Die Ehrungen in der Übersicht:

Sebastiantaler in Bronze: Amelie Löfflad , Pius Lechner

, Gau-Ehrenzeichen in Bronze: Sabrina Lechner , Patrick Lechner

, Patrick Lechner BSSB–Ehrenzeichen SKH Herzog Franz in Silber (groß): Günther Wach

25 Jahre Mitgliedschaft: Marina Schmidt , Joachim Vogel , Michael Ritzenberger und Caroline Rauh

, , Michael Ritzenberger und Ehrenmitglieder: Karl Beck , Otto Beyrle , Rudi Christ und Ulrich Mayer .

, , Rudi Christ und . Rundenwettkampf Luftgewehr: Joachim Abele 2. Platz mit 379,5 Ringen in der Gauliga 1, Sabrina Lechner 2. Platz mit 350,6 Ringen in der C-Klasse

2. Platz mit 379,5 Ringen in der Gauliga 1, 2. Platz mit 350,6 Ringen in der C-Klasse Sportleistungsabzeichen: Joachim Abele , Bernd Becke , Josef Friedel , Pius Lechner , Sabrina Lechner

Die geehrten Bavaria-Schützen: (Hintere Reihe von links) Matthias Friedel, Pius Lechner, Günther Wach, Otto Beyrle, Patrick Lechner, Josef Friedel, Karl Beck, Joachim Vogel, Joachim Abele. Vordere Reihe von links: Ulrich Mayer, Amelie Löfflad, Sabrina Lechner, Schützenmeister Martin Wach, Rudi Christ und Gau-Sportleiterin Edith Wagner. Foto: Josef Heckl

Pokale, Vereinsmeister, Könige: