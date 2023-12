Minderoffinger Luftpistolenschützen machen es spannend

Zwei Stechschüsse müssen die Edelweißschützen am vierten Wettkampftag der Schwabenliga absolvieren. Dabei setzen sich die Rieser durch und erklimmen Rang zwei.

Am vierten Wettkampftag der Luftpistolen-Schwabenliga Nord hatten die Minderoffinger Edelweißschützen den SV Mittelstetten zu Gast. Auf der heimischen Schießanlage zeigten die Rieser in zwei Wettkämpfen ihr Können und behielten die Nerven, als es am Ende spannend wurde.

Auf Position fünf hatte Philipp Hach von Anfang an die Nase vorn und konnte mit 13 Ringen Vorsprung (345:332) den ersten Punkt für die Heimmannschaft und zugleich seinen ersten Einzelpunkt der Saison sichern. Auch der Einzelpunkt der Paarung eins ging unumstritten an Wolfgang Bosch mit guten 377 Ringen. Thomas Schmid auf Position zwei geriet von Beginn an ins Hintertreffen und musste seinen Einzelpunkt mit elf Ringen Rückstand abgeben.

Baumann und Weigend liefern sich ein enges Duell

Bis zur Hälfte des Wettkampfes lag auf Position vier Jochen Kerle gleichauf mit seinem Gegner Alexander Högg. In der dritten Serie geriet der Minderoffinger Kerle dann einen Ring in den Rückstand (86:87). Der Ausrutscher ins Weiße bei Högg brachte die Entscheidung zugunsten des Minderoffingers, der am Ende mit drei Ringen Vorsprung gewann. Ein sehr spannendes Duell sahen die Zuschauerinnen und Zuschauer in Paarung drei zwischen Matthias Baumann und Horst Weigend. Die Führung wechselte ständig. Da Baumann vor seinem Gegner fertig war, wusste dieser genau, wie viel Ringe er noch schießen musste, um zu gewinnen. Diesem Druck hielt er nicht stand und so blieb auch der vierte Einzelpunkt bei der Heimmannschaft.

Am Nachmittag stand der erste Wettkampf der Rückrunde auf dem Programm und der Gegner war erneut Mittelstetten. Mit unveränderter Aufstellung gingen beide Mannschaften an den Schießstand. Wie bereits am Vormittag überzeugte Philipp Hach auf Position fünf und ließ seinem Gegner keine Chance. Er gewann diesmal mit 16 Ringen Vorsprung. Auf Position zwei startete Thomas Schmid mit 93 Ringen gut in den Wettkampf, sein Gegner hatte jedoch 96 Ringe in der ersten Serie. Während Schmid konstant weiter schoss, fanden die Schüsse seines Gegners nur noch selten die Mitte. Somit ging dieser Einzelpunkt mit 361:368 Ringen an Schmid.

Minderoffinger Stechschützen behalten am Nachmittag die Nerven

Fulminant startete Wolfgang Bosch auf Position eins seinen Wettkampf (97 Ringe). Sein Gegner kam im Verlauf des Wettkampfes jedoch bis auf einen Ring an Bosch heran. Die letzte Serie brachte mit 90 zu 93 Ringen die Entscheidung zugunsten des Minderoffingers. Jochen Kerle beendete seinen Wettkampf mit 352 Ringen und setzte seinen Gegner damit unter Druck, da dessen Vorsprung auf drei Ringe schmolz. Durch zwei Schüsse in die Sieben hieß es am Ende Gleichstand auf Position vier. Ein Stechschuss musste hier die Entscheidung bringen. Kerle erzielte im Stechen eine Neun, während sein Gegner nur eine Fünf traf. Somit ging der vierte Einzelpunkt an die Heimmannschaft.

Nervenstärke zeigte am Nachmittag Horst Weigend, der gegen Matthias Baumann auf Position drei seinen Wettkampf mit zwei Zehnern beendete, um ringgleich zu sein. Auch hier musste ein Stechschuss her. Baumann erzielte, wie sein Mannschaftskollege Kerle, eine Neun, während der Gegner eine Acht schoss. Auch dieser Einzelpunkt ging an Minderoffingen und die Luftpistolenherren siegten 5:0. Durch die beiden Siege klettern sie einen Platz nach oben und sind nun auf dem zweiten Tabellenplatz der Schwabenliga Nord. (AZ)

Edelweiß Minderoffingen – SV Mittelstetten 4:1. Bosch – Högg 377:366; Schmid – Freundl 349:360; Baumann – Weigend 358:355; Kerle – Högg 345:342; Hach – Wiedemann 345:332

SV Mittelstetten – Edelweiß Minderoffingen 0:5. Högg – Bosch 370:374; Freundl – Schmid 361:368; Weigend – Baumann 357:357 (8:9); Högg – Kerle 352:352 (5:9); Wiedemann – Hach 326:342

Die Tabelle: