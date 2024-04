Tobias Mührl sichert sich mit 42,1-Teiler die Königswürde in Bühl

Die Heideschützen Bühl ehren ihre Könige. Inge Löfflad wird Damenkönigin.

Die Heideschützen Bühl haben ihre Könige geehrt. Zuerst wurden die jeweiligen Sieger der Vereinsmeisterschaft gekürt. Bei den Damen holte sich Inge Löfflad mit 90,00 Ringen den ersten Platz, gefolgt von Dagmar Pfister Dagmar mit 87,25 Ringen. Bei den Herren wurde Wolfgang Zwölfer mit 91,50 Ringen zum Vereinsmeister gekürt.

Der zweite Platz ging an Tobias Mührl mit 90,50 Ringen. Den Pokal sicherte sich Nina Zwölfer mit einem 26,9-Teiler, den Seniorenpokal gewann Inge Löfflad mit einem 62,2-Teiler. Der Sieg der Ehrenscheibe ging in diesem Jahr an Helmut Löfflad (28,8-Teiler).

Schützen Bühl kämpfen um neue Hermann-Mittring-Gedächtnisscheibe

Zum Andenken an den langjährigen Schützenmeister Hermann Mittring wurde eine Gedächtnisscheibe angefertigt, die Manuel Gebhardt mit einem 44,3-Teiler gewann. Den Königstreffer der „König der Könige“ erzielte Gerhard Kesselbauer mit einem 37,1-Teiler. Zweiter wurde Johannes Mührl mit einem 53,7-Teiler.

Mit großer Spannung wurde die Proklamation der Könige erwartet. Königin bei den Damen wurde Inge Löfflad mit einem 33,1-Teiler, gefolgt von Dagmar Pfister auf dem zweiten Platz (61,6-Teiler) und Nina Zwölfer (100,4-Teiler) auf den dritten Platz. Den Titel des Königs der Herren sicherte sich Tobias Mührl mit einem 42,1-Teiler. Er holte auch gleichzeitig mit einem 7,0-Teiler den ersten Platz des Jahresblattl. Zweiter bei den Herren wurde Schützenmeister Sebastian Mührl mit einem 48,9-Teiler. Mit einem 58,8-Teiler ging der dritte Platz an Chrsitian Buser. (AZ)