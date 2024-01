Wörnitzschützen Wechingen erleben schwarzen Sonntag

Plus Eine doppelte Heimniederlage hat Wechingens erste Luftgewehrmannschaft in der Schwabenliga hinnehmen müssen. Die Niederlage gegen Amberg ist besonders bitter.

Der vorletzte Wettkampftag in der Luftgewehr-Schwabenliga hat sich für die Wörnitzschützen Wechingen als ein rabenschwarzer Sonntag herausgestellt. Die Niederlagen gegen Vöhringen II (0:5) und Amberg (2:3) haben die Wechinger auf den vierten Tabellenplatz zurückfallen lassen.

Am Vormittag stand der Wettkampf gegen den bisher ungeschlagenen Ligaprimus Vöhringen II auf dem Programm. Obwohl sich Katharina Kuhn mit 392 Zählern wacker schlug, war sie gegen die übermächtigen 400 Ringe der amtierenden deutschen Meisterin Josephine Glogger-Hönle machtlos. Bei einer Differenz von 25 Zählern fielen die zwei 88er-Serien von Ersatzschütze Peter Hubel nicht weiter ins Gewicht. Sowohl Hubel als auch Daniel Keiling, der mit 379 Ringen ein solides Ergebnis schoss, standen von Anfang an auf verlorenem Posten.