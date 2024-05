Juniorinnen II des TC Nördlingen glänzen mit perfekter Ausbeute

Ohne ein Spiel abzugeben, setzen sich die jungen Tennisspielerinnen an die Spitze der Südliga 3. Bei ihren männlichen Kollegen sieht es nicht ganz so rosig aus.

Mit einer makellosen Bilanz von 4:0 Punkten und 12:0 Spielen haben sich die Juniorinnen II des TC Rot-Weiß Nördlingen an die Tabellenspitze der Südliga 3 gesetzt. Nach einem 6:0-Auswärtserfolg bei der SpVgg Riedlingen, wo auch Annie Gaag, Fabienne Götz und Melis Caliskan zum erfolgreichen Einsatz kamen, setzte sich das Team mit dem gleichen Ergebnis zu Hause gegen den TC Marxheim II durch. Sophia Kleebauer, Mila Krause, Eliana Kapfer und Maia Milosavlevici ließen ihren Kontrahentinnen sowohl im Einzel als auch in den Doppeln keinen einzigen Punkt.

Gleichzeitig spielten die Junioren II gegen den TC Lauingen, unterlagen jedoch mit 2:4. Die Niederlage zeichnete sich bereits nach den Einzeln ab, da nur Hannes Eber an Position vier sein Match zum 1:3-Zwischenstand gewinnen konnte. Einen weiteren Punkt für die Hausherren im Doppel holten sich Noah Spielberger und Max Agne, während das Einserdoppel Lorenz Grimmbacher/Hannes Eber nach 6:1 im ersten Satz den zweiten mit 4:6 und den Match-Tiebreak mit 3:10 abgeben musste. Am Tag zuvor erspielten sich die Knaben II ein 3:3-Unentschieden gegen den TC Mörslingen. Nach drei Siegen im Einzel durch Dominik Kauder, Linus Wolfarth und Lenn Liam Ruf gelang allerdings kein weiterer Punkt in den beiden Doppeln. (AZ)

