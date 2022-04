Hochklassiger Dart-Sport in Niederhofen

Plus Beim 6. Dart-Turnier des SV Niederhofen-Ehingen sind nach zweijähriger Pause die Startplätze schnell vergeben. Marco Körner gewinnt im Finale sechs Legs in Folge.

Im Sportheim Niederhofen fand nach über zwei Jahren coronabedingter Pause das 6. Darts-Turnier des SV Niederhofen-Ehingen statt. Die Vorfreude auf das Turnier war allen Beteiligten anzumerken. Alle 64 verfügbaren Startplätze waren bereits wenige Tage nach der Ankündigung des Turniers vergeben.