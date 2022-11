Auswärts nur Alu-Pech für Nördlingens Bayernliga-U15

Plus Die höchstklassige Jugendmannschaft des TSV Nördlingen verliert unglücklich mit 0:1 in Weißenburg.

Während die zwei Langzeitverletzten Ben Lober und Noah Spielberger immer noch fehlen, sind nun mit Alya Hanke, Niels Heigel und Tizian Tullmyn drei krankheitsbedingte Ausfälle bei der Nördlinger Bayernliga-U15 hinzugekommen. Trotzdem hatte die junge Truppe des TSV Nördlingen alle Chancen, um in Weißenburg zu gewinnen. Die Heimelf schlug einmal eiskalt zu und gewann sehr glücklich mit 1:0 (0:0). Nach der siebten Niederlage in Folge sind die Rieser auf den drittletzten Platz zurückgefallen.