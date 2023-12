Volleyball

vor 16 Min.

Marktoffingen bleibt auf Aufstiegskurs

Plus Volleyball-Landesliga Frauen: Der FSV fährt zwei Siege ein und peilt die Rückkehr in die Bayernliga an. Zur Winterpause ist die Bilanz der Rieserinnen makellos.

Von Antonia Leberle Artikel anhören Shape

„Auf Platz eins ist nur der FSV“, so bejubelten am späten Samstagnachmittag elf Spielerinnen samt Trainergespann und einer vollen Halle die erste Volleyballmannschaft des FSV Marktoffingen. Mit einem perfekten Sechs-Punkte-Spieltag und zwei Siegen gegen den SV Mauerstetten (25:18, 25:15, 25:14) und den FC Langweid (25:10, 25:12, 22:25, 25:16) sicherten die Rieserinnen sich die Herbstmeisterschaft und stehen als einzige Mannschaft bisher noch ungeschlagen in der Landesliga auf Platz eins. Dass es am Ende so deutlich ausgehen würde, hatten auch die FSV-Verantwortlichen nicht auf dem Schirm.

Gerade das erste Spiel des Tages gegen den SV Mauerstetten wurde vorab als besonders spannend eingestuft, da beide Teams vergangene Saison noch in der Bayernliga gegeneinander spielten. Es dauerte auch gute zehn Punkte, bis die Heimmannschaft die Nervosität ablegen konnte, um so richtig in Fahrt zu kommen. Jenny Stempfle schaffte es als Ideengeberin gekonnt, den vorgegebenen „Game-Plan“ aufs Parkett zu bringen. Die in den Trainings zuvor geübten Schnellangriffe über die Außen- und Mittelpositionen klappten ausgezeichnet, sodass die gegnerische Mannschaft oft einen Tick zu spät im Block war und sich die FSV-Angreiferinnen fast mühelos am Netz austoben konnten. Besonders taten sich hier Milena Leberle und Stefanie Stimpfle hervor. Mit 25:18 sicherten sich die Rieserinnen den ersten Satz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .