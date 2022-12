Katja Fackler ragt bei den Wechinger Schützen heraus

Plus Die Wechinger Wörnitzschützin Katja Fackler holt in beiden Wettbewerben einen Einzelsieg. Gegen Staudheim reicht das nicht.

In der Bayernliga Luftgewehr Süd/West trafen die Wörnitzschützen aus Wechingen auf die Tabellenletzten aus Vöhringen sowie auf die Sportler der SG Winterlust Staudheim. Während die Rieser am Vormittag gegen Vöhringen brillierten, war ein Sieg gegen Staudheim nicht drin.