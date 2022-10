Wechingen

Wörnitzschützen Wechingen erwischen schlechten Start

Plus Bayernliga Luftgewehr Süd-West: Wechingen verliert zum Saisonauftaktmit 0:5 gegen Großaitingen und mit 2:3 gegen Kempten II.

Von Kathrin Mädler

Zum Auftakt der Saison 2022/2023 in der Luftgewehr-Bayernliga haben die Wörnitzschützen Wechingen die Singoldschützen Großaitingen empfangen. Während dieses Duell klar an die Gäste ging, wäre in der zweiten Begegnung gegen Kempten mehr drin gewesen

