Tannhausen

18:30 Uhr

Bürgermeistersuche mit PR-Agentur - Kandidat aus Löpsingen dabei

Plus Eine Gemeinde am Rande des Ostalbkreises geht einen ungewöhnlichen Weg auf der Suche nach dem neuen Bürgermeister. Unter den Kandidaten ist auch ein Löpsinger.

Von Bernd Schied

Wenngleich es heutzutage immer wieder einmal vorkommt, dass in einer Kommune ein Bürgermeisterkandidat mittels einer Zeitungsanzeige gesucht wird, weil sich ein örtlicher Bewerber nicht finden lässt oder es explizit ein „Auswärtiger“ sein soll, gilt in der politischen Landschaft ein solches Verfahren immer noch als reichlich ungewöhnlich. In Tannhausen, einer 1800-Einwohner-Gemeinde am Rande des Ostalbkreises, haben elf Bürgerinnen und Bürger dieses Mittel gewählt. Die „Elf“ sind keine Parteigänger, sondern eine bunt gemischte, überparteiliche Gruppe aus dem Ort. Ihnen ist es wichtig, mehrere Kandidaten für die anstehende Bürgermeisterwahl am 8. Mai zu finden, wie sie in einem Pressegespräch betonten. Der amtierende Rathauschef Manfred Haase tritt nach drei Amtsperioden nicht mehr an.

