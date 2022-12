Drei Menschen werden bei Verkehrsunfall in der Augsburger Straße verletzt

Am Samstagnachmittag haben Einsatzkräfte in der Augsburger Straße zu tun. Während ihrer Arbeit ereignet sich noch ein Folgeunfall.

In der Augsburger Straße in Nördlingen hat sich am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen ereignet. Während die Einsatzkräfte den Unfallort reinigten, krachte es erneut.

Unfall am Samstag in der Augsburger Straße in Nördlingen

Ein 64-jähriger Pkw-Fahrer war mit seinem Fahrzeug von der Linksabbiegespur auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert. Der Verursacher sowie die zwei Personen im anderen Fahrzeug erlitten laut Polizei hierbei leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst versorgt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 25.000 Euro.

Die Feuerwehr beseitigte die Betriebsstoffe. Foto: Dieter Mack

Die Feuerwehr Nördlingen kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe. In der Folge ereignete sich noch ein Auffahrunfall. Ein Fahrzeug musste wegen des oben genannten Unfalls abbremsen, was wiederum ein Nachfolgender zu spät bemerkte und auffuhr. Hier kam es nur zu einem Blechschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. (AZ)