Diebe klauen Minigolf-Ausrüstung und verursachen Sachschaden

Unbekannte Täter haben zwischen Montag und Dienstag von der Minigolfanlage in Unterschneidheim Ausrüstung gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Diebe haben aus einem unverschlossenen Schrank Minigolfausrüstung geklaut. Wie die Polizei berichtet, wurde von der Minigolfanlage in der Nordhäuser Straße in Unterschneidheim zwischen Montagvormittag und Dienstagvormittag die Ausrüstung entwendet. Außerdem beschädigten die Täter eine Türe des dortigen Vereinsheims und verursachten einen Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Der Polizeiposten Tannhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 07964/330001.

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.