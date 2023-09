Versuchter Einbruch in Kiosk am Badesee

An einem Kiosk in Unterschneidheim gab es einen Einbruchsversuch. Es entstand ein Schaden von 500 Euro.

Am Dienstagmorgen gegen 8.15 Uhr wurde bemerkt, dass Unbekannte versucht haben, in einen Kiosk am Badesee in Unterschneidheim einzubrechen. Bei dem Einbruchsversuch entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Tannhausen unter Telefon 07963/33001 entgegen. (AZ)