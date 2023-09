Unbekannte brechen in mehrere Schrebergärten ein

In zwei Orten im Ostalbkreis wird in Schrebergärten eingebrochen. Gestohlen wurden eine Kiste Bier und Benzin.

Unbekannte haben sich zwischen Samstag und Sonntag Zutritt zu einem Schrebergarten in einem Waldstück in Unterschneidheim, Nähe Westerweiher, verschafft. Auf dem Gelände entwendeten sie laut Polizeiangabben eine Kiste Bier. Im selben Zeitraum seien vier Gartenhäuser auf einem Schrebergartengelände bei Heidmühlweiher in Flochberg aufgebrochen worden. Hier entwendeten die Einbrecher einen gefüllten Benzinkanister und zapften circa zwölf Liter Benzin aus einem größeren Kanister ab. Der Schaden beläuft sich hier auf etwa 100 Euro, heißt es im Bericht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen. (AZ)