Musikverein Riesbürg feiert Jahresabschluss mit Konzert in der Römerhalle

Die Halle war mit Bergen aus Schokolade dekoriert, Stamm- und Jugendkapelle versprachen gute Unterhaltung.

Das Jahresabschlusskonzert des Musikvereins Riesbürg in der Römerhalle in Utzmemmingen, kommt jedes Jahr genauso sicher wie Weihnachten. "Höher, besser, weiter" war das diesjährige Motto des Konzerts. Die Halle war mit kleinen Bergen aus Schokolade auf den Tischen, Diagrammlinien an den Wänden und sehr detailverliebten Schalen geschmückt. „Wir möchten versuchen, dass Sie für ein paar Stunden alles ausblenden und mit den Gedanken des Alltags abschalten können,“ sagt Robert Minder, Vorsitzender des Musikverein Riesbürg, mit Blick auf die heutige Weltlage. Das gelang.

Die Jugendkapelle, mit Musikern aus Riesbürg und Kirchheim am Ries, unter der Leitung von Pia Geiger legte mit „Towards the future“ einen ersten Glanzpunkt. Geschrieben wurde das Stück von dem japanischen Komponisten Hayato Hirose und klang dafür sehr europäich. Bei „Gipfelkreuz“ von den Fäaschtbänkler zeigte der Nachwuchs auch sein gesangliches Können. Mit „Fantasia“ und den „Highlights from the greatest Showman“ verabschiedete sich die Jugendkapelle sehr rhythmusreich mit „Brazilian sleigh bells“, einem brasilianischen Weihnachtsklassiker, frei vom typisch deutschen weihnachtlichen Vorbereitungsstress.

Stammkapelle setz mit Festmarsch ein Ausrufezeichen

Festlich begann die Stammkapelle mit dem Festmarsch Opus 452 von Johann Strauß. Damit setzten sie ein erstes Ausrufezeichen. Die erste Hälfte war geprägt von sehr anspruchsvollen Stücken wie einem flotten Mozart-Medley, bei dem die Schlagwerker einen fulminanten Disco-Groove in die Halle schossen. Auch heimatliche Klänge über die drei Kaiserberge zwischen Schwäbisch Gmünd und Göppingen erklangen monumental.

Nach der Pause gab es ein weiteres Medley, dieses Mal mit Songs der Gruppe Toto, das sehr hornlastig, und damit unverkennbar, in die Gehörgänge drang. Auch Schlagermusik erklang mit einem Roland-Kaiser-Potpourri. „Ein Leben lang“ von der schweizer Gruppe Fäaschtbänkler wurde auch gesanglich untermalt. Zum Schluss gab es die Polka „Eine letzte Runde“. Ein Hit des Blasmusiksektors von Markus Nentwich.

Dann wurde es sehr besinnlich. Getreu dem Motto „Ein einfaches Lied kann man so spielen, dass es unter die Haut geht,“ spielte der Musikverein Riesbürg das Gebet von Wolfgang Amadeus Mozart als Zugabe. Vom Allgäu-Schwäbischen-Musikbund war deren Kassiererin, Tabea Maier, nach Utzmemmingen gekommen. Sie konnte Patricia Ebert die Nadel für die bestandene Goldprüfung D3 ans Revers heften. Auch Premieren gab es an diesem Abend. So spielte Peter Hiesinger erstmals in der Stammkapelle mit und Silvia Freihart war kurzfristig am Bariton eingesprungen. Ein warmer Abend, bei eisigen Außentemperaturen, den die Beteiligten in der Römerhalle boten. (AZ)