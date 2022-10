Wird die Sanierung der Römerhalle in Utzmemmingen gestrichen?

Plus Die Baupreise steigen so stark, dass die Sanierung der Römerhalle fraglich wird. Zuschüsse sollen dennoch vorsorglich beantragt werden.

Die stark gestiegenen Baupreise machen der Gemeinde Riesbürg im Zusammenhang mit der Sanierung der Römerhalle in Utzmemmingen einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Aktuelle Berechnungen des Architekturbüros ACT haben eine Summe von 6,4 Millionen Euro brutto ergeben. Darin enthalten sind neben der Halle der Einbau einer Mensa und einer neuen Küche.