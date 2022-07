Wallersteiner Feuerwehr feiert ihr Jubiläum mit Umzug und Party

In der Marktgemeinde findet am Wochenende ein großes Fest statt. 120 Helfer sind am Aufbau beteiligt, berichtet Kommandant Armin Stelzle.

Am Wochenende ist es so weit: Die Freiwillige Feuerwehr Wallerstein feiert ihr 150. Gründungsjubiläum. Der Startschuss des dreitägigen Feiermarathons erfolgt am Freitag, 15. Juli, um 18 Uhr mit dem Empfang des Patenvereins am Ortseingang. Vor drei Jahren haben die Wallersteiner bei ihrer Generalversammlung beschlossen, das Gründungsfest groß zu feiern. Ein Festausschuss wurde installiert und mit der Planung begonnen. Freilich stand das Event wegen der Pandemie lange auf der Kippe.

Kommandant Armin Stelzle sagt: „Wir wussten wirklich lange nicht, was wir tun sollten. Die Initialzündung war dann das diesjährige Bezirksmusikfest in Maihingen. Danach sind wir in die Vollen gegangen. Will heißen, Vollgas bei der Planung, Finanzierung sichern, alles vorbereiten und auf gute Bedingungen, sowohl das Wetter wie auch die Covid-Situation betreffend, hoffen." Beides scheint jetzt aufzugehen. Beim Termin hat man sich auf Vorschlag von Stelzle an der Dinkelsbühler Kinderzeche orientiert: „Die haben eigentlich immer gutes Wetter.“

120 Helfer bereiten das Fest in Wallerstein vor

Seit drei Tagen herrscht auf dem Festgelände bei der Mehrzweckhalle Hochbetrieb. 120 Helfer sind jeweils bis zu sechzehn Stunden im Einsatz, um beste Bedingungen für die hoffentlich zahlreichen Gäste zu schaffen. Armin Stelzle ist voll des Lobes.

Denn wirklich alle ziehen mit, viele haben extra Urlaub genommen, von den 16- bis 20-Jährigen, die zusätzlich die Zeltwache übernehmen, über freiwillige Helfer, die eigentlich gar nichts mit der Feuerwehr zu tun haben, bis zum Bürgermeister, der mit seiner Tochter sogar beim Zeltaufbau kräftig mit angepackt hat.

„Der Zusammenhalt und das Engagement in der Gemeinde haut uns um“, freut sich Stelzle, „Wallersteiner Geschäfte spenden Brotzeiten für die Helfer, beim Werben für Sponsorengelder haben wir durchweg offene Türen eingerannt und die Gemeinde hat sogar eine Baustelle vorgezogen und die Parkplatzzufahrt zum Festgelände geteert. Ein Wahnsinn.“

Beim Aufbau des riesigen Festzeltes waren die Helfer so fleißig, dass es in Rekordzeit komplett stand und mit dem Innenausbau begonnen werden konnte. Mitglieder und Helfer lieferten so zahlreiche Ideen für zusätzliche Attraktionen, dass man zeitweise sogar Probleme hatte, alle Vorschläge unter einen Hut zu bringen.

Und auch das fürstliche Brauhaus Wallerstein hält alle Türen offen, was den Kommandanten zusätzlich begeistert: „Braumeister Volker Röthinger hat uns alles angeboten, was im Fundus der Brauerei vorhanden ist, von Schirmen über Garnituren bis zu Kühlungen und so weiter. Alles auf Vertrauensbasis, ohne großen Papierkram. Das hilft uns unglaublich.“

Info:

Freitag:

19.15 Uhr ökumenische Andacht im Festzelt, danach offizielle Eröffnung und Bieranstich

ab 22 Uhr Fireparty mit DJ Haggis

Samstag:

9 Uhr Feuerwehr-Oldtimer treffen ein

Mittagstisch, danach Kindernachmittag mit Kaffee und Kuchen

17.30 Uhr Musikkapelle Reimlingen spielt

21 Uhr Party mit "Die Bande"

Sonntag: