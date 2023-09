An der Genussmeile in Wassertrüdingen schlemmen

In Wassertrüdingen steht ein kulturell-kulinarisches Wochenende bevor. An 20 Ständen werden viele Leckereien angeboten.

Craftbeer und Kaffeespezialitäten, Fischvariationen und Genuss-Burger, Langosch und Trüffelpralinen, sind nur einige der kulinarischen Leckereien, die am kommenden Samstag, 9. September, und Sonntag, 10. September, beim Altstadtgenuss in der Innenstadt von Wassertrüdingen aufgetischt werden. Im Jahr 2010 fand erstmals eine „Genussmeile“ in der „Guten Stube“ von Wassertrüdingen statt, wurde vor vier Jahren bei der Landesgartenschau durch ein Straßenmusikfest aufgewertet und im vergangenen Jahr wieder belebt mit einem kulturell-kulinarischen Wochenende. Dieses erwartet die Bevölkerung auch am Samstag und Sonntag in der Marktstraße vom Törle bis auf Höhe des Altstadtzentrums.

An etwa 20 Ständen werden den Gästen unterschiedlichste kulinarische Speisen geboten, dazu Getränke verschiedenster Geschmacksrichtungen, Eis, regionale Spezialitäten von Hofläden, Cocktails, Gebäck und Süßwaren. Der Touristikservice der Stadt Wassertrüdingen hat dazu ein musikalisches Rahmenprogramm aufgestellt.

Altstadtgenuss am Wochenende in Wassertrüdingen

Der Altstadtgenuss beginnt am Samstag, 9. September, ab 11 Uhr. Ab 14 Uhr tritt der niederbayerische Liedermacher und Mundartsänger Tobi Enzl auf, ab 18.30 Uhr kommt die fränkisch-oberpfälzische Cover-Rockband „Tape Jam“ auf die Bühne am Törle.

Am Sonntag wird die Veranstaltung mit einem evangelischen Gottesdienst auf der Bühne, bei schlechtem Wetter in der Stadtkirche, eröffnet. Musikalisch begleitet der Posaunenchor. Speisen und Getränke werden den gesamten Tag angeboten. Von 11 Uhr bis 13 Uhr sorgen die „Wormer Musikanten“ für Unterhaltung, für 12.30 Uhr ist eine Vorführung der Gruppe „Dance-14s“ vorgesehen und Straßenmusik wird es während des gesamten Tages geben. Für 13 Uhr, 15 Uhr und 17 Uhr sind kleine Vorstellungen des Wassertrüdinger Figurentheaters vorgesehen.