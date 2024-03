Fahrzeug überschlägt sich, Katze entwischt

Eine 35-Jährige kommt nach rechts von der Straße ab. Sie verliert die Kontrolle, das Auto überschlägt sich. Die Frau wird verletzt.

Verletzt, das Auto ein Totalschaden und dann entwischt auch noch die Katze: Ein folgenschwerer Unfall hat sich am Mittwoch, gegen 19.15 Uhr, auf der Staatsstraße 2218 zwischen Geilsheim und Wassertrüdingen ereignet. Eine 35 Jahre alte Frau kam mit ihrem Wagen nach rechts von der Straße ab und überschlug sich. Sie musste mit Prellungen ins Krankenhaus gebracht werden. An dem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Wie die Polizei berichtet, hatte die Frau in ihrem Auto eine Katze dabei. Das Tier lief nach dem Unfall davon. (AZ)