Das sind die Pläne für die Ortsmitte in Fessenheim

Plus Auf dem Areal "Ortsmitte Fessenheim Nord" soll eine Halle errichtet werden, der Entwurf sieht auch ein Wohngebiet vor. Auch mit der Kita beschäftigt sich der Rat.

Freie Flächen im Ortskern – dem Thema nimmt sich das Projekt „Ortsmitte Nord Fessenheim“ an. Auch wenn noch einige Fragen zu klären sind, werden erste Details zu dem Gebiet bekannt.

Der Vorentwurf des Planungsbüros Godts für den Bebauungsplan „Ortsmitte Nord Fessenheim“ wurde nach Diskussion einstimmig gebilligt, und die Verwaltung wurde mit den weiteren Verfahrensschritten beauftragt. Nach den Worten des Bürgermeisters Klaus Schmidt wird im Januar ein klärendes Gespräch bei der Verwaltungsgemeinschaft stattfinden. Es handelt sich um den unbebauten Bereich östlich der Christkönigskirche. Anlass für die Bauleitplanung ist ein Baugesuch für eine große landwirtschaftliche Halle; der Vorentwurf sieht aber zusätzlich einige Plätze mit der Nutzungsform „Dörfliches Wohngebiet“ vor. Die Ausmaße der geplanten Halle und die Zufahrten sind noch Gegenstand von Überlegungen.