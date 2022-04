Wechingen

vor 48 Min.

Doppelkonzert: Okomod und Shalamazl spielen im Wechinger Stadel

Plus Das Doppelkonzert und die Vereinssause mit Okomod und Shalamazl im Stadel neben dem Wechinger Sportplatz stehen im Zeichen eines Rieser Abends.

Von Peter Urban

Nichts passt besser als der Begriff „Heimspiel“ für das Doppelkonzert von Okomod und Shalamazl im Stadel neben dem Sportplatz in Wechingen. „Ausverkauft“ stand zwar schon recht früh an der Stadeltüre, aber bis kurz nach 20 Uhr, dem offiziellen Beginn, drängten sich immer noch Besucher in den schon proppenvollen Saal.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

