IG Metall bestreikt am Donnerstag Valeo in Wemding

Die Gewerkschaft rechnet mit 550 Streikenden bei Valeo in Wemding. Nach einer weiteren Verhandlung ohne Ergebnis seien Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie stinksauer.

Die IG Metall weitet ihre Streiks in der Metall- und Elektroindustrie aus. Wie die Gewerkschaft am Mittwochnachmittag mitteilt, wird am Donnerstagvormittag nicht nur bei Premium Aerotec in Augsburg, sondern auch bei Valeo in Wemding die Arbeit niedergelegt. Die Kundgebung findet am Vormittag ab 10.30 Uhr vor dem Werkstor statt. Es sind kurze Redebeiträge eingeplant. Die Gewerkschaft IG Metall rechnet mit rund 550 streikenden Personen.

Beschäftigte der Metall- und Elektrobranche sind "stinksauer"

Nach den vierten ergebnislosen Verhandlungen in München seien die Beschäftigten der Metall- und Elektrobranche zurecht stinksauer, so die IG Metall. "Jetzt senden wir klare Signale an die Arbeitgeber und den Arbeitgeberverband", so Roberto Armellini, 1. Bevollmächtigter IG Metall Augsburg, einer Mitteilung zufolge.

Bei den Warnstreiks bei den Firmen MAN Energy Solutions SE (1100) & manroland Goss web system s(50), KUKA AG (350) und Federal-Mogul Friedberg GmbH (450) haben am Mittwoch insgesamt 1950 Beschäftigte teilgenommen. (AZ)