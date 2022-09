Wemding

Zimmerer-Azubis freigesprochen: Als Fachkräfte dringend gebraucht

Die Zimmerer aus dem Landkreis Donau-Ries sind bei einer Feier in Wemding freigesprochen worden. In den Händen halten sie ihre Gesellenbriefe.

Plus Im Wemding feiern die Lehrlinge der Zimmereien im Landkreis Donau-Ries den Abschluss ihrer Ausbildung. Landrat Rößle sieht in der zunehmenden Akademisierung ein Problem.

Von Matthias Link

18 Zimmerer aus dem Landkreis Donau-Ries haben am Freitag den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung gefeiert. Bei der Feier in der Gaststätte "Zur Wallfahrt" in Wemding wurden sie offiziell freigesprochen. Die Zimmerer hatten ihre dreijährige duale Ausbildung in verschiedenen Betrieben der Region absolviert und für das Berufsgrundschuljahr die Berufsschule in Donauwörth besucht. Im zweiten und dritten Lehrjahr besuchten sie die Fachklassen an den Berufsschulen in Immenstadt und Ansbach. Ab dem Schuljahr 2024/25 sollen angehende Zimmerer und Schreiner alle Berufsschuljahre in Donauwörth absolvieren können, bis dahin soll der Neubau an der Berufsschule für die beiden Holz-Berufe fertig sein.

