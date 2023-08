"Man merkt, dass er leben will": Der kleine Liam ist unheilbar krank

Plus Liam, 21 Monate alt, aus Unterschneidheim hat keine große Lebenserwartung. Seine Eltern möchten jeden Moment mit ihm genießen, können aber jede Hilfe gebrauchen.

Liam ist erst 21 Monate alt und hat schon fast ein Jahr seines Lebens im Krankenhaus verbracht. Denn Liam ist schwer krank. Er hat nur eine funktionierende Herzkammer, einen zu hohen Lungendruck und leidet an Heterotaxie. Dabei befinden sich die Organe spiegelverkehrt im Körper. Liams Pflege beansprucht seine Eltern ganztägig. Petra und Bastian Kirchner versuchen, trotz der Krankheit jeden Moment mit ihrem Sohn zu genießen. Die finanzielle Situation der kleinen Familie ist allerdings angespannt, weswegen sie dringend auf Spenden angewiesen ist.

Dass Liam nicht gesund auf die Welt kommen wird, wussten die Kirchners bereits vor der Geburt. Nach mehreren Untersuchungen sei festgestanden, dass er einen Herzfehler habe, allerdings einen operablen. Damit hätte er 40 Jahre alt werden können, berichtet Bastian Kirchner. Doch die endgültige Diagnose entpuppte sich als wesentlich schlimmer. Anfang dieses Jahres habe man ihnen gesagt, dass Liam unheilbar krank sei, sagt der 36-Jährige. Mit dieser Aussage ist auch die Lebenserwartung des Jungen dramatisch gesunken. Die Kirchners rechnen jetzt mit vier bis acht Jahren. Liam ist ein Palliativfall.