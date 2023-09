Spielplatz in Ziswingen soll mit Stabmattenzaun abgeschirmt werden

Die Bürgermeisterin schlug einen Holzzaun vor, das Gremium überstimmte sie allerdings. Karin Bergdolt berichtete auch von rund 500 archäologischen Funden im Baugebiet.

Der Spielplatz im neuen Baugebiet im Mönchsdegginger Ortsteil Ziswingen wird auf zwei Seiten mit einem Stabmattenzaun eingezäunt. Dem Wunsch von Bürgermeisterin Karin Bergdolt nach einem Holzzaun in Lärche folgte das Gremium nicht. Das Erscheinungsbild eines Lärchenzauns sei zwar attraktiver, angesichts der Platzierung am südlichen Rand entlang einer Hecke aber nicht nachhaltig, hieß es hierüber bei den Beratungen in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. In 20 Jahren müssten die Holzelemente erneuert werden, hieß es aus dem Gemeinderat. Das wirtschaftlichste Angebot über 2100 Euro für einen Stabmattenzaun wurde mehrheitlich angenommen.

An der östlichen und südlichen Seite des Spielplatzes am Rand des Baugebiets wird der Zaun installiert. Vor der Entscheidung hatte sich die Bürgermeisterin bei Gemeinderat Stefan Schneider ausdrücklich für das Engagement für den Spielplatz bedankt. Der Ziswinger Gemeinderat konnte mit einem 30-köpfigen Team viele Arbeiten rund um den Spielplatz durchführen. Der Rasen sprießt auch schon, bemerkte Schneider. Zum Erschließungsstand berichtete Karin Bergdolt von rund 500 archäologischen Funden im Baugebiet. Sie sei aber „guter Dinge“ über die Verwirklichung des Baugebiets, für das großes Interesse bei Bauwilligen herrsche.

Chor in Mönchsdeggingen feiert Jubiläum

Neben der umfangreichen Debatte über die Entwässerungseinrichtung (wir berichteten), wurde in der Sitzung ein Zuschuss über 250 Euro für den Gesangverein Mönchsdeggingen beschlossen. Der Verein, mittlerweile wieder mit einer Chorleiterin, feiert am Samstag, 4. November, das „75 plus Einjährige“ Bestehen mit einer Jubiläumsgala in der Grundschule.

Der Spatenstich für den Radweg in Richtung Untermagerbein und Burgmagerbein wurde durchgeführt, berichtete Bergdolt außerdem in der Sitzung. Von der südlichen Richtung wird auch die Baustelle begonnen und soll auf Mönchsdegginger Gemeindegebiet noch in diesem Jahr fertiggestellt werden.

Der Submissionstermin für das Feuerwehrfahrzeug von Untermagerbein wurde auf 13. September verschoben. Für Samstag, 16. September, lud die Bürgermeisterin zur Gründungsversammlung für die „Nachbarschaftshilfe“ in das Bürgerzentrum der Gemeinde Möttingen ein. Beginn ist um 19 Uhr. Sie bat um rege Teilnahme für dieses wichtige Anliegen. Die nächste Sitzung des Gemeinderats findet ausnahmsweise am Montag, 18. September, statt.

Lesen Sie dazu auch