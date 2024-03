NRW

vor 47 Min.

Vier Menschen sterben bei Brand in Solingen – offenbar Brandstiftung

Feuerwehrmänner stehen vor dem Mehrfamilienhaus in Solingen, in dem es gebrannt hat.

In der Nacht auf Montag geriet ein Wohnhaus in Solingen in Brand. Vier Menschen kamen ums Leben. Erste Erkenntnisse deuten auf Brandstiftung hin.

Von Svenja Moller