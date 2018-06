vor 32 Min.

15-Jährige in Viersen getötet: Tatverdächtiger war Ex-Freund Panorama

Am Montag ist in Viersen ein 15-jähriges Mädchen erstochen worden. Nun hat die Polizei Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter erlassen - ihren Ex-Freund.

Der mutmaßliche Mörder eines Mädchens in Viersen ist der Ex-Freund des 15 Jahre alten Opfers gewesen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Mönchengladbach mit. Das Mädchen rumänischer Herkunft habe sich vor der Tat von ihrem Freund getrennt. Der 17-jährige Ex-Freund habe ihr im Park aufgelauert und mit dem Messer sechs Mal zugestochen. Das Mädchen starb im Krankenhaus.

Der Bulgare stellte sich einen Tag nach der Tat bei der Polizei. Bisher machte er aber keine Angaben zum Vorwurf. Er steht unter Mordverdacht und sitzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft.

Der Fall versetzte die 75.000-Einwohner-Stadt Viersen in Aufregung. Am Tatort, einer Wiese im Viersener Casinogarten, stellten die Eltern Gedenkkerzen auf.

Mädchen in Viersen erstochen: Mehrere Gewaltverbrechen an Jugendlichen

In den vergangenen Monaten sind in Deutschland mehrere jugendliche Mädchen nach Gewaltverbrechen gestorben. So wurde am Wochenende der Tatverdächtige im Fall der getöteten 14-jährigen Susanna, Ali B., im Irak festgenommen. Er steht im Verdacht, das Mädchen aus Mainz vergewaltigt und umgebracht zu haben. (dpa/AZ)

