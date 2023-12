"1Live Krone" 2023: Ski Aggu ist der große Gewinner des Abends

Bei der diesjährigen "1Live Krone" gab es einen ganz klaren Gewinner: Ski Aggu räumte gleich drei Preise ab. Wer sich noch über eine Auszeichnung freuen durfte, lesen Sie hier.

Das gab es noch nie: Bei der Verleihung der "1Live Krone" räumte ein Künstler gleich drei Auszeichnungen ab. Damit war Ski Aggu der große Gewinner bei der diesjährigen Verleihung der begehrten Musikpreise. Er war von den Hörerinnen und Hörern der jungen WDR-Welle nicht nur zum besten Newcomer gewählt worden. Gemeinsam mit der Rap-Crew 01099 wurde er außerdem für den Hip-Hop-Hit "Anders" ausgezeichnet. Auch in der Kategorie "Bester Song" gewann Ski Aggu – mit dem Partyhit "Friesenjung", den er gemeinsam mit Otto Waalkes und Joost auch zum Start in den Abend performte.

Schon nach der zweiten Auszeichnung im Bielefelder Lokschuppen gab es für ihn kein Halten mehr: "Verfolgt eure Ziele, verfolgt eure Träume. Ich habs geschafft, ihr könnt es auch schaffen", rief Ski Aggu, bevor er die Krone in die Luft werfend von der Bühne tanzte.

Hip-Hop-Künstler setzen sich bei "1Live Krone" durch

In den wichtigsten Kategorien setzten sich Hip-Hop-Künstler durch. Nina Chuba wurde erneut "Beste Künstlerin", "Bester Künstler" wurde Deutsch-Rapper Cro. Als "Bester Live Act" setzte sich Kraftklub durch. Es ist für die Indie-Band aus Chemnitz mittlerweile die siebte Krone, genau wie für den Musiker Casper: Mit dem Titel "Summer", den er gemeinsam mit Cro aufgenommen hat, gewann er in der Kategorie "Bester Alternative Song". Den beliebtesten Dance-Song legte der Newcomer Bennett mit "Vois sur ton chemin" vor.

Zwei Gewinner der "1Live Krone" waren schon vor der Verleihung bekannt: Bill und Tom Kaulitz, bekannt geworden als Tokio Hotel aber inzwischen mit eigenem Podcast oder als Coaches in der Castingshow "Voice of Germany" erfolgreich, wurden für ihre Entertainer-Qualitäten mit der Krone in der Kategorie "Beste Unterhaltung" ausgezeichnet. Jan Delay erhielt den Sonderpreis.

"1Live Krone" 2023: Gewinner im Überblick

Die "1Live Krone" wurde in insgesamt acht Kategorien vergeben. Fans konnten online für die Nominierten abstimmen. Mehr als 30 Künstlerinnen und Künstler standen zur Wahl. Das sind alle Kategorien und Gewinner (unterstrichen) im Überblick:

Bester Künstler

Apache 207

CRO

Nico Santos

Peter Fox

Purple Disco Machine

Beste Künstlerin

Ayliva

Kim Petras

LEA

Lena

Nina Chuba

Bester Newcomer Act

Dilla

Levent Geiger

Loi

Mayberg

Ski Aggu

Bester Live Act

AnnenMayKantereit

Apache 207

Kraftklub

Nina Chuba

Peter Fox

Bester Song

ClockClock – "Over"

Kamrad – "Feel Alive"

Loi – "Gold"

Milky Chance – "Living In A Haze"

Nina Chuba – "Mangos mit Chili"

– "Mangos mit Chili" Ski Aggu, Joost, Otto Waalkes – "Friesenjung"

Udo Lindenberg , Apache 207 – "Komet"

, Apache 207 – "Komet" Zoe Wees – "Don’t Give Up"

Bester Alternative Song

Alli Neumann – "Blue"

Casper feat. CRO – "Sommer"

Giant Rooks – "Bedroom Exile"

Jeremias – "Verrückt"

Paula Hartmann – "Schwarze SUVs"

Bester Dance Song

Bennet – " Vois Sur Ton Chemin " (Techno Mix)

Fast Boy, Topic – "Forget You"

Felix Jaehn , Jonas Blue – "Weekends"

, Jonas Blue – "Weekends" Leony – "Somewhere in Between"

Purple Disco Machine, Kungs, Julian Perretta "Substitution"

Disco Machine, Kungs, "Substitution" Twocolors, Safari Duo, Chris de Sarandy – "Cynical"

Bester Hip-Hop/R&B-Song