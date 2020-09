vor 18 Min.

22. Geburtstag von Google - Google feiert sich mit einem Doodle

Das heutige Google Doodle feiert den Geburtstag der Suchmaschine. Google wird heute, am 27.09.2020, nämlich 22 Jahre alt.

Von Monique Neubauer

Ein feiernder Google-Schriftzug ist heute als Google Doodle zu sehen. Und Google hat auch einiges zu feiern: Denn die Suchmaschine wird heute, am 27.09.20, 22 Jahre alt. Hier im Artikel lesen Sie alle wichtigen Infos zu Google.

22. Geburtstag von Google - die Geschichte der Suchmaschine

Bei weltweiten Suchanfragen ist Google unter den Internet-Suchmaschinen der Marktführer und die meistbesuchte Website der Welt. Dies wird an der Zahl der Suchanfragen sichtbar, die Google täglich bearbeitet: Mehr als drei Milliarden Anfragen werden täglich in die Suchleiste eingetippt. Im Durchschnitt googelt jeder Nutzer circa 3,4 Mal am Tag.

Wie entstand nun aber die weltweit beliebteste Suchmaschine? Die Geschichte beginnt 1995 an der Stanford University, wo sich Larry Page und Sergey Brin begegneten. Als Doktoranden wollten die beiden die Art und Weise verbessern, wie Menschen mit der Fülle an Informationen im World Wide Web umgehen. Zunächst entwickelten sie die Suchmaschine "BackRub", einen Google-Vorläufer. Im September 1998 wurde dann Google geboren.

Der Name der Suchmaschine Google basiert auf dem Wort googol - eine englischsprachige Bezeichnung für die Zahl 1 hoch 100. Also einer eins mit 100 Nullen. Milton Sirotta, der Neffe des US-Mathematikers Edward Kasner, gab in den 1920er Jahren dieser Zahl ihren Namen. Somit zeigt der Name Google die fast unendliche Fülle an Informationen, die die Suchmaschine im Web finden kann.

Ein Google Doodle zum Geburtstag: Die Funktionen der Suchmaschine

Die Hauptanwendung von Google ist die Suche nach Internetseiten. Doch auch andere Funktionen werden von Google angeboten. So beispielsweise folgende:

Google Maps

Google Übersetzer

Übersetzer Google Wetter

Wetter Google Taschenrechner

Dass die Nutzer Google als Informationsquelle und -suche in vielen Lebensbereichen nutzen, sieht man an einem Ergebnis einer Studie der Bertelsmann Stiftung: Über 50 Prozent der Menschen in Deutschland suchen im Internet nach ärztlichen Informationen.

