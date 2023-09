25 Jahre Google: Die Suchmaschine feiert mit einem Doodle

Auf der Startseite von Google sind heute historische Logos der Firma und eine 25 zu sehen. Grund für das Doodle ist das Firmenjubiläum.

Wer heute die Startseite von Google besucht, bekommt statt dem gewöhnlichen Google-Logo einen Schnelldurchlauf durch die Geschichte des Firmenschriftzugs: In rund 7 Sekunden wandelt sich das bunte Logo vom flippigen 90er-Style zur schlichten Schrift - bis sich eine 25 zeigt. Google feiert mit diesem Doodle seinen Geburtstag.

Geburtstags-Doodle: 25 Jahre Google

Google ist ein Gigant, ein Platzhirsch: Wer im Internet etwas sucht, tut das meist mit Google. Das gilt als so selbstverständlich, dass 2004 dafür das Verb googeln in den Duden aufgenommen wurde. Begonnen hat die Firmengeschichte mit der Gründung durch die Stanford-Studenten Larry Page und Sergey Brin im Jahr 1998. Dank einer Investition vom deutschen Gründer Andreas von Bechtolsheim wurde aus der Idee ein Unternehmen. Der Geschichte nach stellte Bechtolsheim einen 100.000-Dollar-Check an die "Google Inc." aus - die es zu dem Zeitpunkt noch nicht gab. So wurde das Unternehmen gegründet.

Laut eigener Firmengeschichte wurde der erste Server aus Legosteinen gebaut. Zum Start vor einem Vierteljahrhundert war der Markt für Suchmaschinen hart umkämpft: Suchmaschinen wie Yahoo, Lycos und Altavista waren effizient und beliebt. Als deutschen Wettbewerber am Markt entwickelte die TU Berlin Fireball. Doch Googles Such-Algorithmus setzte sich durch.

Übrigens: Auch das erste Doodle wurde 1998 präsentiert: Laut der Google-Firmengeschichte bestand es aus einem Strichmännchen im Logo, das Besucher der Website darauf hinwies, dass sich das gesamte Team freigenommen hatte und zum Burning Man Festival gefahren war.

25 Jahre Google: So geht es weiter

Inzwischen beschäftigt Google nach eigenen Angaben über 60.000 Mitarbeiter in 50 verschiedenen Ländern und stellt Hunderte Produkte her, darunter eigene Smartphones, aber auch Software und Dienstleistungen wie YouTube, Android oder Gmail. Im derzeitigen Rennen um den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) hat der Suchmaschinenanbieter mit Bard eine potentielle ChatGPT-Konkurrenz herausgebracht. Und auch die Suchmaschinen-Technologie möchte Google noch nach 25 Jahren weiterentwickeln. Die Suchergebnisse sollen mit einer integrierten generativen KI unterstützt werden, wie der Software-Konzern dieses Jahr auf seiner Entwicklerkonferenz Google I/O 2023 vorgestellt hat. In Kritik steht der Konzern regelmäßig als Datenkrake, bei der Nutzer mit ihren persönlichen Informationen zahlen.

