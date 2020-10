14:20 Uhr

5 Gold Rings: Sendetermine, Sendezeit, Regeln, Moderator Steven Gätjen

"5 Gold Rings": Ab dem 12.10.2020 geht eine neue Quiz-Show bei Sat.1 an den Start. Alle Infos zu Sendeterminen, Sendezeit, Regeln und Moderator Steven Gätjen.

"5 Gold Rings" heißt die neueste Quiz-Sendung von Sat.1. Ab Montag, 12.10.2020, müssen sich die Kandidaten bei Moderator Steven Gätjen beweisen. Worum geht es in der Show? Wann läuft sie im TV?

Bei "5 Gold Rings" dreht sich für die Teilnehmer alles um Wissen und darum, die goldfarbenen Ringe an den richtigen Stellen zu platzieren. Der Studio-Boden wird dabei zur interaktiven Spielfläche.

Sendetermine und Sendezeit von "5 Gold Rings"

Ab Montag, 12.10.2020, läuft "5 Gold Rings" täglich von Montag bis Freitag um 19.00 Uhr auf Sat.1. Steven Gätjen begrüßt dann immer vier Kandidaten, die in Zweierteams um bis zu 25.000 Euro spielen.

"5 Gold Rings": Die Regeln

Geografie, Biologie, Literatur - es gibt kaum ein Themenfeld, in dem sich die Kandidaten von "5 Gold Rings" nicht beweisen müssen. Die Teilnehmer sollen verschiedene Rätsel und Aufgaben lösen. Mit goldenen Ringen müssen dann die richtigen Antworten auf dem Studio-LED-Boden markiert werden. In jeder der fünf Spielrunden wird der Ring kleiner, die Antwort damit schwerer. Pro Rätsel kann ein steigender Geldbetrag für den Jackpot erspielt werden. Im Finale entscheidet sich, ob die Teams ihren Gewinn mit nach Hause nehmen. Insgesamt können bis zu 25.000 Euro erspielt werden.

Sat.1: Steven Gätjen ist der Moderator von "5 Gold Rings"

Steven Gätjen wird als Moderator durch die neue Sendung führen. Gätjen wurde 1972 in den USA geboren, weil sein Vater dort als Arzt arbeitete. Als er drei Jahre alt war, zog die Familie zurück nach Hamburg. Nach dem Abitur begann er zunächst ein Volontariat bei "OK Radio". Um das nötige Handwerkszeug für eine Karriere beim Fernsehen zu erlangen, ging er anschließend für zwei Jahre in die USA zurück und ließ sich an der "Hollywood Filmschool" in San Francisco zum Fernseh-Moderator ausbilden.

Seine TV-Karriere startete der 48-Jährige bei MTV. Seit 1999 ist Gätjen bei ProSieben angestellt, wo er unter anderem für das Boulevard-Magazin taff und diverse TV total-Events vor der Kamera stand. Außerdem berichtet er regelmäßig vom Roten Teppich der Oscar-Verleihung. 2020 moderierte er zusammen mit Conchita Wurst den von Stefan Raab ins Leben gerufene Song-Wettbewerb "Free ESC". Mittlerweile ist Gätjen auch immer häufiger im ZDF und somit im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen.

Man kann "5 Gold Rings" auch auf der App parallel mitspielen

Mit der kostenlosen App kann man jede Sendung von "5 Gold Rings" auch von zu Hause aus mitspielen. Je schneller und genauer die Ringe in der App platziert werden, desto mehr Punkte können pro Rätsel erspielt werden. Am Ende der Show erfahren die Zuschauer dann direkt im TV, wer die meisten Punkte gesammelt hat und damit das Ranking anführt. Die "5 Gold Rings"-App für IOS- und Android-Geräte ist ab sofort kostenlos zum Download verfügbar.

"5 Gold Rings" läuft ab dem 12.10.2020 von Montag bis Freitag um 19.00 Uhr bei Sat.1.

