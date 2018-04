vor 51 Min.

"5 gegen Jauch" - Folge 33: Jetzt wird um 494.000 Euro gespielt Panorama

Am Montag startet die neue Staffel "5 gegen Jauch" auf RTL. Dabei wird um 494.000 Euro gespielt.

RTL strahlt die 33. Folge der Quiz-Show mit Günther Jauch als Kandidat am Montag um 20.15 Uhr aus. Wer gegen Jauch um den Gewinn antritt, erfahren Sie hier.

In der letzten Folge setzte sich Günther Jauch knapp gegen die anderen Kandidaten durch. Deshalb geht es in Folge 33 um den Gesamtbetrag von 494.000 Euro, denn Jauch erspielte 194.000 Euro für den Jackpot.

"5 gegen Jauch": Die Gegner sind diesmal keine Promis

Im Alleingang tritt Günther Jauch gegen fünf neue Gegner an. Keine Promis mehr, sondern fünf ganz normale Menschen. In der 33. Folge treten an:

Jan-Theo L. (32, Umweltingenieur) aus Bergisch Gladbach

Rosemarie P. (55 Pharmazeutisch-technische Assistentin) aus Köln

Christian K. (46, selbstständiger Tätowierer) aus Hamburg

Linda D. (24, Online-Redakteurin) aus Dresden

Ernst Peter F. (70, Autor und Rentner) aus Heidelberg

Die Bilanz von Günther Jauch vor der Neuauflage ist eindeutig: Zwischen 2012 und 2017 stiegen 19 Mal jeweils fünf Prominente gegen Günther Jauch in den Ring - und nicht einmal die Hälfte der Duelle konnten die Promis für sich entscheiden. Jauch hatte viel zu oft leichtes Spiel mit den Prominenten. Die normalen Kandidaten könnten ihm gegenüber aber im Vorteil sein. Und auch Moderator Frank Buschmann wird versuchen, Günther Jauch in Folge 33 das Kandidaten-Leben schwer zu machen und als Joker aktiv in das Sendungsgeschehen eingreifen.

In dem TV-Fünfkampf haben ihn unter anderem schon Enissa Amani, Luke Mockridge, Alessandra Meyer-Wölden, Mark Keller und Jana Pallaske geschlagen. Die Kandidaten müssen bei "5 gegen Jauch" Fragen beantworten. Dabei haben sie - wie bei "Wer wird Millionär" - einen Telefonjoker und können das Publikum um Hilfe fragen.

Die 33. Folge von "5 gegen Jauch" wird am Montag, 2. April, um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. (AZ)

Mehr zu Günther Jauch:

"Wer wird Millionär?"-Kandidatin lässt Günther Jauch nicht zu Wort kommen

Günther Jauch verliert Streit um Gegendarstellung

Themen Folgen