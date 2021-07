Happy Birthday, Bikini!

Das linke Bild zeigt Schauspielerin Ursula Andress in "James Bond jagt Dr. No" (Szenenfoto von 1962). 40 Jahre später schritt US-Star Halle Berry (rechts) in "James Bond 007 - Stirb an einem anderen Tag" in ähnlichem Outfit aus dem Wasser (Szenenfoto von 2002).

Foto: UPI/Fox, dpa (Archivbild)