"9-1-1 Notruf L.A.", Staffel 3: Sendetermine, Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer

Rettungskräfte der kalifornischen Metropole Los Angeles sind die Helden der Serie, deren Staffel 3 auf ProSieben startet. Hier erfahren Sie alles über die Sendetermine, die Schauspieler im Cast, die Handlung und die Folgen. Auch einen Trailer können Sie sich anschauen.

Von Claus Holscher

Im Mittelpunkt der Serie stehen die Notfall-Einsatzkräfte von L.A. - also Polizei, Feuerwehr, Sanitäter und die Mitarbeiter der Rettungsleitstelle. ProSieben bringt Staffel 3, wir informieren Sie über die Sendetermine, die Handlung, die Titel der Folgen und die Besetzung. Am Schluss finden Sie einen Trailer.

"9-1-1 Notruf L.A.", Staffel 3: Welches sind die Sendetermine bei ProSieben?

ProSieben hat den Start der Serie für Mittwoch, 1.Juli 2020, um 20.15 Uhr angekündigt. Anschließend läuft sie immer mittwochs zur gleichen Zeit. Im Stream von Joyn läuft sie parallel und kann auch später noch gesehen werden.

Hier die ersten Termine:

1. Juli 2020, 20.15 Uhr

8. Juli 2020, 20.15 Uhr

15. Juli 2020, 20.15 Uhr

22. Juli 2020, 20.15 Uhr

29. Juli 2020, 20.15 Uhr

Handlung: Worum geht es bei "9-1-1 Notruf L.A.", Staffel 3?

Die Ersthelfer vom Los Angeles Police Departement und Los Angeles Fire Departement kommen einfach nicht zur Ruhe: Nachdem in der vorigen Staffel von "9-1-1" ein Erdbeben für Chaos gesorgt hatte, bricht in der dritten Staffel schon in Folge 2 ein gewaltiger Tsunami los, der große Teile von L.A. unter Wasser setzt. Zu allem Unglück befinden sich der zuletzt durch einen Bombenanschlag verletzte Feuerwehrmann Buck und Eddie Diaz‘ Sohn Christopher ausgerechnet am Santa Monica Pier, als das Unglück hereinbricht.

Weitere Highlights der ersten Folgen sind die halsbrecherische Rettungsaktion eines Teenagers, dessen Gaspedal klemmt. Außerdem gibt es dei dramatische Entführung eines Kleinkinds. In beiden Fällen ist das ganze Können von Sergeant Athena Grant gefordert.

"9-1-1 Notruf L.A." bei ProSieben: Die 18 Folgen von Staffel 3

Die Jugend von heute

Tsunami

Verzweifelte Suche

Auslöser

Rasende Wut

Monster

Athenas Geheimnis

Geheimnis Fehlfunktionen

Radioaktiv

Wendepunkte

Jetzt oder nie

Das schlimmste Date aller Zeiten

Campingtrip

Geiselnahme in der Notrufzentrale

in der Notrufzentrale Tief im Brunnen

Letzte Ehre

Stromausfall

Zugunglück

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "9-1-1 Notruf L.A.", Staffel 3"?

Angela Basset als Athena Grant

Oliver Stark als Evan "Buck" Buckles

Ryan Guzman als Eddie Diaz

Gavin McHugh als Christopher Diaz

Peter Krause als Robert „Bobby" Nash

Jennifer Love Hewitt als Maddie Buckley Kendall

Kenneth Choi als Howard „Chimney" Han

Ryan Guzman als Edmundo „Eddie“ Diaz

Aisha Hinds als Henrietta „Hen" Wilson

"9-1-1 Notruf L.A.", Staffel 3": Der Trailer zur Serie auf ProSieben

